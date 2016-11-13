У Львові випала місячна норма опадів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. За період з 08:00 12 листопада до 20:00 13 листопада у Львові випало 100% місячної норми опадів – 46 мм. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради, передає кореспондент УНН.
Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі. Опівночі снігоприбиральна техніка повторної виїде на вулиці міста, аби розчистити сніг. Зранку до прибирання будуть залучені двірники.
“Вночі техніка буде продовжувати працювати. З 4 год ранку на прибирання вийдуть двірники. До роботи буде залучена вся техніка ЛКП та ШРП”, — розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак.
Нагадаємо, сьогодні у аеропорту “Львів” через складні погодні умови скасували декілька рейсів.