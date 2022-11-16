Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу - Садовый

ukru
14 марта, 19:57 • 46508 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 80291 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 99989 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131918 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134443 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111144 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105040 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91478 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111154 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136462 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

14 марта, 16:11 • 16779 просмотра
Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

14 марта, 16:18 • 18932 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 30684 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

20:56 • 18094 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 19402 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231246 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261698 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199312 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204632 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239874 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 46508 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97747 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117620 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120065 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127494 просмотра
Актуальное
Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу - Садовый

Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу - Садовый

Киев • УНН

 • 312217 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу. Так, есть еще дома, в которых нет света. Об этом сообщил мер города Андрей Садовый в Telegram, информирует УНН

Цитата

«Возобновили электроснабжение по почти всему городу. Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества. Работаем над этим», - написал он.

Детали

По словам городского главы, возобновили подачу холодной и горячей воды, а также отопление.

Также Садовый отметил, что на маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта. 30% светофоров в городе уже работает.

«Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость», - призвал он.

Дополнение

15 ноября в результате ракетных атак большая часть Львова осталась без света, не работал электротранспорт, была приостановлена ​​подача тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы