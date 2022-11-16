Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу - Садовый

Цитата

«Возобновили электроснабжение по почти всему городу. Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества. Работаем над этим», - написал он.

Детали

По словам городского главы, возобновили подачу холодной и горячей воды, а также отопление.

Также Садовый отметил, что на маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта. 30% светофоров в городе уже работает.

«Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость», - призвал он.

Дополнение

15 ноября в результате ракетных атак большая часть Львова осталась без света, не работал электротранспорт, была приостановлена ​​подача тепла.