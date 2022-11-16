Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу - Садовый
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу. Так, есть еще дома, в которых нет света. Об этом сообщил мер города Андрей Садовый в Telegram, информирует УНН.
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«Возобновили электроснабжение по почти всему городу. Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества. Работаем над этим», - написал он.
Детали
По словам городского главы, возобновили подачу холодной и горячей воды, а также отопление.
Также Садовый отметил, что на маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта. 30% светофоров в городе уже работает.
«Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость», - призвал он.
Дополнение
15 ноября в результате ракетных атак большая часть Львова осталась без света, не работал электротранспорт, была приостановлена подача тепла.