Львів на 80% без світла: не працює електротранспорт, призупинена подача тепла

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«Внаслідок ураження інфраструктури Львів залишився без електроенергії. Маємо важкопораненого, він зараз на операційному столі, травма дуже важка. Наші комунальні лікарні працюють на дизельній генерації, електротранспорт стоїть. Також не працює ні ТЕЦ-1, ні ТЕЦ-2, будемо робити все, щоб відновити життєдіяльність міста. Про повітряні тривоги будуть повідомляти машини з гучномовцями», – повідомив Садовий.

Він зазначив, що наразі 80% Львова залишається без світла, а відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги. Всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями і знаходитимуться там до завершення тривоги.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти випустили по Україні 85 ракетних ударів, більшість ракет влучили в енергетичну інфраструктуру.