Львов на 80% без света: не работает электротранспорт, приостановлена подача тепла

Детали

«В результате поражения инфраструктуры Львов остался без электроэнергии. Имеем тяжелораненого, он сейчас на операционном столе, травма очень тяжелая. Наши коммунальные больницы работают на дизельной генерации, электротранспорт стоит. Также не работает ни ТЭЦ-1, ни ТЭЦ-2, будем делать все, чтобы восстановить жизнедеятельность города. О воздушных тревогах будут сообщать машины с громкоговорителями», – сообщил Садовый.

Он отметил, что сейчас 80% Львова остаются без света, а восстановительные работы начнутся после завершения тревоги. Все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями и там будут до окончания тревоги.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты выпустили по Украине 85 ракетных ударов, большинство ракет попали в энергетическую инфраструктуру.