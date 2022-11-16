У Львові відновили електропостачання майже по всьому місту - Садовий

Цитата

«Відновили електропостачання по майже всьому місту. Маємо поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим», - написав він.

Деталі

За словами міського голови, відновили подачу холодної і гарячої води, а також опалення.

Також Садовий наголосив, що на маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. 30% світлофорів у місті вже працює.

«Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості», - закликав він.

Доповнення

15 листопада внаслідок ракетних атак більша частина Львова залишилася без світла, не працював електротранспорт, була призупинена подача тепла.