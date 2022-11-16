У Львові відновили електропостачання майже по всьому місту - Садовий
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Львові відновили електропастачання майже по всьому місту. Так, є ще будинки, у яких немає світла. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий в Telegram, інформує УНН.
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«Відновили електропостачання по майже всьому місту. Маємо поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим», - написав він.
Деталі
За словами міського голови, відновили подачу холодної і гарячої води, а також опалення.
Також Садовий наголосив, що на маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. 30% світлофорів у місті вже працює.
«Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості», - закликав він.
Доповнення
15 листопада внаслідок ракетних атак більша частина Львова залишилася без світла, не працював електротранспорт, була призупинена подача тепла.