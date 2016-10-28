Во Львове в столовой отравились семь человек, среди которых трое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, в КУ ЛОС "Львовская областная инфекционная клиническая больница" были госпитализированы 7 человек (из них 3 детей) с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
По данным медиков, госпитализация первого пациента произошла утром в 05:20. По предварительной информации, пострадавшие питались в трапезной краинского Католического Университета по адресу г.Львов, вул.Козельницкая, 2А.
Специалистами ГУ «Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины» начато эпидемиологическое расследование.
Состояние пациентов средней тяжести. Пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются.
Напомним, 26 октября от острого отравления алкоголем умер 32-летний житель села Малый Стыдин Костопольского района.