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15 марта, 19:03 • 116642 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171281 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141017 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133274 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114354 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106368 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102097 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137181 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Во Львове в столовой отравились семь человек, среди которых трое детей

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера,   27 октября, в КУ ЛОС "Львовская областная инфекционная клиническая больница" были госпитализированы 7 человек (из них 3 детей) с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

По данным медиков, госпитализация первого пациента произошла утром в 05:20. По предварительной информации, пострадавшие питались в трапезной краинского Католического Университета по адресу г.Львов, вул.Козельницкая, 2А.

Специалистами ГУ «Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины» начато эпидемиологическое расследование.

Состояние пациентов средней тяжести. Пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются.

Напомним, 26 октября от острого отравления алкоголем умер 32-летний житель села Малый Стыдин Костопольского района.

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