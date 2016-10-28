У Львові в їдальні отруїлись семеро людей, серед них троє дітей

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, до КЗ ЛОР “Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня” було госпіталізовано 7 осіб (з них 3 дітей) з симптомами гострої кишкової інфекції. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними медиків, госпіталізація першого пацієнта сталася вранці о 05:20. За попередньою інформацією, постраждалі харчувались в трапезні Українського Католицького Університету за адресою м.Львів, вул.Козельницька, 2А.

Фахівцями ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» розпочато епідеміологічне розслідування.

Стан пацієнтів середньої важкості. Постраждалим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Протиепідемічні заходи тривають, списки контактних осіб уточнюються.

Нагадаємо, 26 жовтня від гострого отруєння алкоголем помер 32-річний житель села Малий Стидин Костопільського району.

Українські Національні Новини

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