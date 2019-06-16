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Во Львове в ДТП погибла известная гимнастка

Киев • УНН

 • 18113 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во Львове сегодня трагически погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассихин, она попала под колеса автомобиля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич, передает УНН.

Во Львове в ДТП погибла известная гимнастка

"У Привокзального рынка, на Городецкой, автомобиль наехал на Любовь Рассихин. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любове Рассихиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА. Любовь Рассихина - жена Бориса Рассихина, который выступал за "Карпаты" еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 70-е годы прошлого века работал в тренерском шта и "Карпат", а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба. Любовь и Борис Рассихин прожили вместе почти 60 лет ... Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды "Карпаты" выражают искренние соболезнования семье Рассихиных. Вечная память ... ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, пострадавший в ДТП в Польше украинец до сих пор находится в тяжелом состоянии

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