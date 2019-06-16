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У Львові в ДТП загинула відома гімнастка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У Львові сьогодні трагічно загинула відома у минулому гімнастка Любов Рассихіна, вона потрапила під колеса автомобіля. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook спортивний журналіст, керівник прес-служби ФК "Карпати" Юрій Назаркевич, передає УНН. 

У Львові в ДТП загинула відома гімнастка

"Біля Привокзального ринку, що на Городоцькій, авто наїхало на Любов Рассихіну. Жінка йшла на потяг, їхала до своєї доньки. На жаль, смерть настала моментально. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любов Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Любов Рассихін - дружина Бориса Рассихіна, який виступав за "Карпати" ще у 1963 році, у перший рік існування команди, у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі "Карпат", а в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов та Борис Рассихіни прожили разом майже 60 років… Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди "Карпати" висловлюють щирі співчуття родині Рассихіних. Вічная пам’ять…", - повідомив він. 

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