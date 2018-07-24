Во Львове произошел пожар на кузне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Пожар произошел в двухэтажном здании кузницы во Львове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"23 июля в 18:55 к спасателям поступило сообщение о пожаре в г. Львов на ул. Промышленная, 25 в двухэтажном здании кузницы. Пожар вызвала плотное задымление, поэтому пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.
Процесс ликвидации пожара осложняется быстрым распространением огня по конструктивным пустотам под кровлей, наполненных горючим утеплителем. Кроме того, был затруднен подъезд пожарно-спасательной техники к месту возгорания из-за загромождения придомовой территории. Также существовала угроза опрокидывания пожара на соседние здания, расположенные рядом.
Возгорание локализовали в 19:36, а ликвидировали в 19:48. Огнем уничтожена крыша на площади 110 кв.м, повреждено металлические изделия на площади 110 кв.м.
"К ликвидации пожара привлекли 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в ГСЧС.
Напомним, во Львове произошел масштабный пожар на стадионе СКА.