Во Львове произошел пожар на кузне

"23 июля в 18:55 к спасателям поступило сообщение о пожаре в г. Львов на ул. Промышленная, 25 в двухэтажном здании кузницы. Пожар вызвала плотное задымление, поэтому пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.

Процесс ликвидации пожара осложняется быстрым распространением огня по конструктивным пустотам под кровлей, наполненных горючим утеплителем. Кроме того, был затруднен подъезд пожарно-спасательной техники к месту возгорания из-за загромождения придомовой территории. Также существовала угроза опрокидывания пожара на соседние здания, расположенные рядом.

Возгорание локализовали в 19:36, а ликвидировали в 19:48. Огнем уничтожена крыша на площади 110 кв.м, повреждено металлические изделия на площади 110 кв.м.

"К ликвидации пожара привлекли 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, во Львове произошел масштабный пожар на стадионе СКА.