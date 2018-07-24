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У Львові сталася пожежа на кузні

У Львові сталася пожежа на кузні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Пожежа сталася у двоповерховому приміщенні кузні у Львові. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.

"23 липня о 18:55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Промислова, 25 в двоповерховому приміщенні кузні. Пожежа спричинила щільне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби", - йдеться в повідомленні.

Процес ліквідації пожежі ускладнювався швидким поширенням вогню конструктивними пустотами під покрівлею, наповнених горючим утеплювачем. Крім того, був ускладненим доїзд пожежно-рятувальної техніки до місця загоряння через захаращеність прибудинкової території. Також існувала загроза перекидання пожежі на сусідні будівлі, розташовані поруч.

Займання локалізували о 19:36, а ліквідували о 19:48. Вогнем знищено дах на площі 110 кв.м, пошкоджено металеві вироби на площі 110 кв.м.

"До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події встановлюються", - уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, у Львові сталася масштабна пожежа на стадіоні СКА. 

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