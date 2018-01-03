Во Львове семнадцатилетняя девушка сообщила о "минировании" школы

Так, сообщение о заминировании оказалось ложным, полицейские установили, что о нем сообщила 17-летняя девушка. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Девушка сообщила о заминировании школы №1 на ул. Трильовского.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и кинологи. Эвакуировали около двадцати работников учебного заведения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.