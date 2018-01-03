У Львові сімнадцятирічна дівчина повідомила про "замінування" школи
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні, у Львові, приблизно о 10:25 до поліції надійшло повідомлення про замінування однієї з шкіл у Сихівському районі міста. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.
Так, повідомлення про замінування виявилось неправдивим, поліцейські встановили, що його надала 17-річна дівчина. Зараз встановлюються обставини події.
Дівчина повідомила про замінування школи №1 на вул. Трильовського.
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На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки та кінологи. Евакуювали близько двадцяти працівників навчального закладу.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.