Во Львове пять человек отравились газом, среди пострадавших есть дети
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 марта. УНН. Во Львове сегодня ночью в одном из домов на ул. Вичева в Галицком районе пять человек отравились природным газом, среди пострадавших есть 4 детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
"Инцидент произошел в 01:17 на ул. Вичева. Все пострадавшие являются жителями города Берегово на Закарпатье. Их госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 20-летний человек и четверо детей возрастом 17, 16, 3 и 1 год", - сообщили в департаменте.
Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Кировоградской госпитализировали восемь воспитанников детсада с симптомами острой кишечной инфекции.
Напомним, что позже обнаружили кишечную инфекцию у матери одного из восьми воспитанников детского сада в Кировоградской области, которые попали в больницу.