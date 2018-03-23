У Львові п'ятеро людей отруїлось газом, серед постраждалих є діти
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 березня. УНН. У Львові сьогодні вночі в одному з будинків на вул. Вічева, що у Галицькому районі, п'ятеро людей отруїлись природним газом, серед постраждалих є 4 дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
"Інцидент трапився о 01:17 на вул. Вічева. Усі постраждалі є жителями міста Берегово, що на Закарпатті. Їх госпіталізували у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню у стані середнього ступеня важкості. Серед постраждалих є 20-річна людина та четверо дітей віком 17, 16, 3 та 1 рік",- повідомили у департаменті.
Причини події встановлюються.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині госпіталізували вісьмох вихованців дитсадка з симптомами гострої кишкової інфекції.
Нагадаємо, що згодом виявили кишкову інфекцію у матері одного з восьми вихованців дитячого садка на Кіровоградщині, які потрапили в лікарню.