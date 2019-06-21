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Во Львове презентовали самый большой в мире ватерпольный мяч

Киев • УНН

 • 9066 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня, 21 июня, во Львове презентовали самый большой в мире ватерпольный мяч. Официальная презентация состоялась в самом сердце Львова - напротив памятника Тарасу Шевченко, передает УНН.

Во Львове презентовали самый большой в мире ватерпольный мяч

Презентация крупнейшего в мире мяча состоялась в рамках празднования 70-летия Ватерпольный клуба "Динамо".

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Размер мяча - 3,5 метра с весом более 250 кг. Мяч состоит из ста частей. Для изготовления и монтажа было затрачено 350 метров скотча и 18 литров краски.

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