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У Львові презентували найбільший у світі ватерпольний м’яч

Київ • УНН

 • 9066 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні, 21 червня, у Львові презентували найбільший у світі ватерпольний м’яч. Офіційна презентація відбулася у самісінькому серці Львова – навпроти пам’ятника Тарасові Шевченку, передає УНН.

У Львові презентували найбільший у світі ватерпольний м’яч

Презентація найбільшого у світі м’яча відбулася в рамках святкування 70-річчя ватерпольного клубу “Динамо”.

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Розмір м’яча — 3,5 метри з вагою понад 250 кг. М’яч складається зі ста сегментів. Для виготовлення та монтажу було затрачено 350 метрів скотчу та 18 літрів фарби.

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