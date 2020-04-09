Во Львове умер мужчина с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 апреля УНН. Сегодня ночью во Львовской инфекционной больнице скончался мужчина, который болел пневмонией. У него было подозрение на коронавирус. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Львовского городского совета, передает УНН.
"Умер 49-летний мужчина. У него была тяжелая пневмония. Жена этого мужчины сейчас находится в больнице. И у нее подтвержден диагноз коронавируса", - сообщили в управлении.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области зафиксировали третью смерть от коронавируса.