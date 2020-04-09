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На Львівщині зафіксували третю смерть від коронавірусу

На Львівщині зафіксували третю смерть від коронавірусу

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 квітня УНН. На Львівщині помер третій пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, інформує УНН.

"68-річна жінка померла сьогодні вночі. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали тиждень тому. Жінка проходила лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні", - повідомив Андрій Васько.

Як повідомлялося раніше в УНН, станом на вечір середи, на Львівщині зафіксували 47 випадків коронавірусу, а також 72 підозри. 

Українські Національні Новини

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