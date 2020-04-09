Во Львовской области зафиксировали третью смерть от коронавируса
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 апреля УНН. Во Львовской области умер третий пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, информирует УНН.
"68-летняя женщина умерла сегодня ночью. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение в областной инфекционной клинической больнице", - сообщил Андрей Васько.
Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на вечер среды, во Львовской области зафиксировали 47 случаев коронавируса, а также 72 подозрения.