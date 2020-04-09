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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19949 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 30412 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 47659 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130489 просмотра

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Во Львовской области зафиксировали третью смерть от коронавируса

Во Львовской области зафиксировали третью смерть от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13515 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 апреля УНН. Во Львовской области умер третий пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, информирует УНН.

"68-летняя женщина умерла сегодня ночью. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили неделю назад. Женщина проходила лечение в областной инфекционной клинической больнице", - сообщил Андрей Васько.

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на вечер среды, во Львовской области зафиксировали 47 случаев коронавируса, а также 72 подозрения.

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