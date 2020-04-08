На Львівщині зафіксували уже 47 випадків коронавірусу, а також 72 підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на 19:00 на Львівщині у 47 осіб підтверджене інфікування коронавірусом. Про це повідомив Львівський штаб по боротьбі з коронавірусом в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“У 47 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 85 осіб. На самоізоляції — 326 осіб. За увесь час виписано — 115 пацієнтів.
Так, у період з 8:00 до 18:30 год 8 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 24 особи — пацієнти з міста Львів, Золочівського, Пустомитівського, Жовківського районів.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 526 людей.
У 395 пацієнтів не підтвердили діагноз коронавірус.
“Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 72 особи”, — додають у штабі.
Нагадаємо, що на Львівщині помер другий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.