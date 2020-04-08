Во Львовской области зафиксировали уже 47 случаев коронавируса, а также 72 подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 19:00 во Львовской области у 47 человек подтверждено инфицирование коронавирусом. Об этом сообщил Львовский штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале, передает УНН.
"У 47 пациентов положительный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. На самоизоляции - 326 человек. За все время выписано - 115 пациентов.
Так, в период с 8:00 до 18:30 8 апреля в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 24 человека - пациенты из города Львов, Золочевского, Пустомытовского, Жовковского районов.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 526 человек.
У 395 пациентов не подтвердили диагноз коронавирус.
"По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 72 человека", - добавляют в штабе.
Напомним, что во Львовской области умер второй пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию.