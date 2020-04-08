На Львівщині зафіксували другу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Львівщині помер другий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає УНН.
“Це — 50-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали учора вночі, 7 квітня. Чоловіка доставили у Клінічну лікарню Львівської залізниці у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею, дихальною недостатністю. Незважаючи на зусилля медиків, реанімаційну допомогу чоловік помер”, — повідомив Васько.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали.
Відзначимо, що станом на ранок 8 квітня у Львівській області було зафіксовано 36 випадків коронавірусу.