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На Львівщині зафіксували другу смерть від коронавірусу

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Львівщині помер другий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає УНН.

“Це — 50-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали учора вночі, 7 квітня. Чоловіка доставили у Клінічну лікарню Львівської залізниці у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею, дихальною недостатністю. Незважаючи на зусилля медиків, реанімаційну допомогу чоловік помер”, — повідомив Васько.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали.

Відзначимо, що станом на ранок 8 квітня у Львівській області було зафіксовано 36 випадків коронавірусу.

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