Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во Львовской области умер второй пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает УНН.
"Это - 50-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля. Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь мужчина скончался", - сообщил Васько.
Напомним, в Украине 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.
Отметим, что на утро 8 апреля во Львовской области было зафиксировано 36 случаев коронавируса.