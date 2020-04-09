У Львові помер чоловік із підозрою на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 квітня УНН. Сьогодні вночі у Львівській інфекційній лікарні помер чоловік, який хворів на пневмонію. У нього була підозра на коронавірус. Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, інформує УНН.
"Помер 49-річний чоловік. У нього була важка пневмонія. Дружина цього чоловіка зараз перебуває у лікарні. І у неї підтверджений діагноз коронавірусу", - повідомили в управлінні.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Львівщині зафіксували третю смерть від коронавірусу.