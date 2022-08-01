Во Львове полицейский застрелил собаку: назначено служебное расследование по правомерности использования оружия

Детали

Так, по данным Telegram-каналов, вчера во Львове овчарка без намордника бросалась на людей. Когда по вызову прибыли полицейские, то подвыпивший владелец спустил собаку на них.

Вероятно, именно после этого полицейский выстрелил в пса.

В полиции Львовщины УНН сообщили, что против владельца уже открыли уголовное производство, а вот в отношении правоохранителя – начали служебную проверку.

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"Против владельца собаки открыто уголовное производство по статье 345 ч. 1. Кроме того, руководством Нацполиции Львовщины назначено служебное расследование по факту использования табельного огнестрельного оружия. Целью такого расследования является предоставление оценки правомерности использования оружия", - сообщила спикер Главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, правоохранителя, застрелившего пса, от исполнения служебных обязанностей не отстранили. Угрожает ли полицейскому наказание и которое будет известно только по результатам проверки.

"В зависимости от того, каким будет результат этого служебного расследования, будет назначаться определенное наказание – все зависит от того, было ли правомерно применено оружие или нет", - резюмировала Добровольская.

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Добавим

В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными – размеры штрафов выросли, а за некоторые проявления жестокости вместо административной предусмотрена уже уголовная ответственность.