В Одесі чоловік застрелив свого собаку через відмову виконувати команди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Одесі чоловік застрелив з мисливської рушниці свого алабая, коли той під час дресирування відмовився виконувати команди. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.
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“Чоловік двічі вистелив з мисливської рушниці у свого алабая, коли той під час дресирування відмовився виконувати команди”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в поліцію про подію, що сталася минулого місяця у дворі приватного домоволодіння, повідомили випадкові перехожі.
"Тіло померлого собаки правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, яка показала: виявлені на тілі тварини ушкодження носили виражений болісний характер і спричинили їй перед смертю фізичні страждання“,- зазначається в повідомленні.
Тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника — начальник СВ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук повідомив, що чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.299 Кримінального кодексу України.
“За жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавленням волі”, — додав Зощук.
Доповнення
У Києві чоловік викинув із вікна четвертого поверху свого собаку. Від отриманих травм тварина померла.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами.