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В Одессе мужчина застрелил свою собаку из-за отказа выполнять команды

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Одессе мужчина застрелил из охотничьего ружья своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

Цитата

“Мужчина дважды выстелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в полицию о происшествии в прошлом месяце во дворе частного домовладения, сообщили случайные прохожие.

“Тело умершего собаки правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала что обнаруженые на теле животного повреждения носили выраженный болезненный характер и вызвали перед смертью физические страдания”, — отмечается в сообщении.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника — начальник СО отдела полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 Олег Зощук сообщил, что мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины.

“За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы”, — добавил Зощук.

Дополнение

В Киеве мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою собаку. От полученных травм животное умерло.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными.

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