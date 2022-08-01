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У Львові поліцейський застрелив собаку: призначено службове розслідування щодо правомірності використання зброї

У Львові поліцейський застрелив собаку: призначено службове розслідування щодо правомірності використання зброї

Київ • УНН

 • 583123 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Учора у Львові співробітник поліції застрелив собаку. У Telegram-каналах повідомляють, що власник спустив пса на правоохоронців. Тепер проти чоловіка відкрили справу, а щодо поліцейського проводять службову перевірку - чи правомірно була застосована зброя, передає УНН.

Деталі

Так, за даними Telegram-каналів, учора у Львові вівчарка без намордника кидалась на людей. Коли на виклик прибули поліцейські, то власник напідпитку спустив собаку на них.

Ймовірно, саме після цього поліцейський вистрелив у пса.

У поліції Львівщини УНН повідомили, що проти власника вже відкрили кримінальне провадження, а от щодо правоохоронця - розпочали службову перевірку.

Цитата

"Проти власника собаки відкрито кримінальне провадження за статтею 345 ч. 1. Окрім того керівництвом Нацполіції Львівщини призначено службове розслідування за фактом використання табельної вогнепальної зброї. Метою такого розслідування є надання оцінки правомірності використання зброї", - повідомила речник Головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, правоохоронця, який застрелив пса, від виконання службових обов’язків не відсторонили. Чи загрожує поліцейському покарання і яке буде відомо лише за результатами перевірки.

"У залежності від того, яким буде результат цього службового розслідування, буде призначатись певне покарання – все залежить від того, чи було правомірно застосовано зброю, чи ні", - резюмувала Добровольска.

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