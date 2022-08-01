У Львові поліцейський застрелив собаку: призначено службове розслідування щодо правомірності використання зброї

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Так, за даними Telegram-каналів, учора у Львові вівчарка без намордника кидалась на людей. Коли на виклик прибули поліцейські, то власник напідпитку спустив собаку на них.

Ймовірно, саме після цього поліцейський вистрелив у пса.

У поліції Львівщини УНН повідомили, що проти власника вже відкрили кримінальне провадження, а от щодо правоохоронця - розпочали службову перевірку.

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"Проти власника собаки відкрито кримінальне провадження за статтею 345 ч. 1. Окрім того керівництвом Нацполіції Львівщини призначено службове розслідування за фактом використання табельної вогнепальної зброї. Метою такого розслідування є надання оцінки правомірності використання зброї", - повідомила речник Головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, правоохоронця, який застрелив пса, від виконання службових обов’язків не відсторонили. Чи загрожує поліцейському покарання і яке буде відомо лише за результатами перевірки.

"У залежності від того, яким буде результат цього службового розслідування, буде призначатись певне покарання – все залежить від того, чи було правомірно застосовано зброю, чи ні", - резюмувала Добровольска.

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Додамо

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