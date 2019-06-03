Во Львове полицейские ищут взрывчатку в суде

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17088 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 36839 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56158 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115232 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109578 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136535 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144233 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130025 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130092 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Во Львове полицейские ищут взрывчатку в суде

Во Львове полицейские ищут взрывчатку в суде

Киев  •  УНН

 • 7559 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 июня. УНН. Во Львове правоохранители ищут взрывчатку в суде. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Около 14.20 на оперативную линию 102 позвонил аноним, который сообщил о заминировании здания суда, расположенного на улице Лычаковской во Львове. Работают эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб", - сообщили в Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове аноним сообщил о минировании аэропорта и больниц

Напомним, 29 мая во Львове аноним сообщил о заминировании более чем десяти объектов.

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