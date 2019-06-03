Во Львове полицейские ищут взрывчатку в суде
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 июня. УНН. Во Львове правоохранители ищут взрывчатку в суде. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Около 14.20 на оперативную линию 102 позвонил аноним, который сообщил о заминировании здания суда, расположенного на улице Лычаковской во Львове. Работают эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и специалисты других служб", - сообщили в Нацполиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове аноним сообщил о минировании аэропорта и больниц
Напомним, 29 мая во Львове аноним сообщил о заминировании более чем десяти объектов.