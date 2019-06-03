У Львові поліцейські шукають вибухівку у суді
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 червня. УНН. У Львові правоохоронці шукають вибухівку у суді. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Близько 14.20 на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив про замінування приміщення суду, розташованого на вулиці Личаківській у Львові. Працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб", - повідомили у Нацполіції.
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Нагадаємо, 29 травня у Львові анонім повідомив про замінування більш ніж десяти об'єктів.