Во Львове во время движения в авто сработала взрывчатка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львове во время движения в автомобиле сработала взрывчатка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
Владелец авто, 47-летний львовянин, сообщил, что в его BMW произошел взрыв.
В полиции уточнили, что в этот момент машина двигалась по улице Трускавецкой.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль BMW получил повреждения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi.
В результате происшествия пострадал водитель. Позже некоторые СМИ информировали, что авто якобы принадлежит или находится в пользовании секретаря СНБО Александра Турчинова.
Позже в СНБО сообщили, что автомобиль, которым пользуется Турчинов, не взрывался.