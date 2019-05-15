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Во Львове во время движения в авто сработала взрывчатка

Во Львове во время движения в авто сработала взрывчатка

Киев  •  УНН

 • 13084 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львове во время движения в автомобиле сработала взрывчатка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Владелец авто, 47-летний львовянин, сообщил, что в его BMW произошел взрыв.

В полиции уточнили, что в этот момент машина двигалась по улице Трускавецкой.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль BMW получил повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел взрыв автомобиля Audi.

В результате происшествия пострадал водитель. Позже некоторые СМИ информировали, что авто якобы принадлежит или находится в пользовании секретаря СНБО Александра Турчинова.

Позже в СНБО сообщили, что автомобиль, которым пользуется Турчинов, не взрывался.

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