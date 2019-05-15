У Львові під час руху в авто спрацювала вибухівка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Львові під час руху в автомобілі спрацювала вибухівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Власник авто, 47-річний львів’янин, повідомив, що під його BMW стався вибух.
У поліції уточнили, що в цей момент автівка рухалася вулицею Трускавецькою.
Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, автомобіль BMW отримав пошкодження.
На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва стався вибух автомобіля Audi.
Внаслідок події постраждав водій. Пізніше деякі ЗМІ інформували, що авто нібито належить чи перебуває у користуванні секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Пізніше в РНБО повідомили, що автомобіль, яким користується Турчинов, не вибухав.