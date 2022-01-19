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15 марта, 19:03 • 107526 просмотра

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15 марта, 13:44 • 145445 просмотра

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Во Львове неизвестный "заминировал" банк с требованием отменить масочный режим

Во Львове неизвестный "заминировал" банк с требованием отменить масочный режим

Киев • УНН

 • 14951 просмотра

Киев. 19 Января. УНН. Во Львове в СБУ поступило сообщение о заминировании помещений "Приватбанка" с требованием отменить масочный режим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Цитата

“18 января, около 17:40 и повторно, около 20:30, на телефон ГУ СБУ в Львовской области поступило сообщение о заминировании помещений АО КБ „Приватбанка“ в г. Львове с требованием отмены режима ношения масок”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по результатам проверки помещения АО КБ “Приватбанка” на улице Липинского, 13а, взрывного устройства не обнаружено.

Отмечается, что в связи с тем, что помещение других отделений были закрыты и находились под охраной, на письменное обращение руководства АО КБ “Приватбанка” во Львове, их проверка не осуществлялась.

Кроме того, проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.

Дополнения

На прошлой неделе по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.

Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминирование объектов социальной инфраструктуры напомнило, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.

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