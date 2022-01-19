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У Львові невідомий “замінував” банк з вимогою скасувати масковий режим

У Львові невідомий “замінував” банк з вимогою скасувати масковий режим

Київ • УНН

 • 14952 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Львові до СБУ надійшло повідомлення про замінування приміщень “ПриватБанку” з вимогою скасувати масковий режим. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Цитата

“18 січня, близько 17:40 та повторно, близько 20:30, на телефон ГУ СБУ у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщень АТ КБ „ПриватБанку“ у м. Львові, з вимогою відміни режиму носіння масок”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за результатами перевірки приміщення АТ КБ “ПриватБанку” на вулиці Липинського, 13а, вибухового пристрою не виявлено.

Зазначається, що у зв’язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ “ПриватБанку” у Львові, їх перевірка не здійснювалася.

Окрім того, проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Доповнення

Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.

Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.

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