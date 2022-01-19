У Львові невідомий “замінував” банк з вимогою скасувати масковий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Львові до СБУ надійшло повідомлення про замінування приміщень “ПриватБанку” з вимогою скасувати масковий режим. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА
Цитата
“18 січня, близько 17:40 та повторно, близько 20:30, на телефон ГУ СБУ у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщень АТ КБ „ПриватБанку“ у м. Львові, з вимогою відміни режиму носіння масок”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за результатами перевірки приміщення АТ КБ “ПриватБанку” на вулиці Липинського, 13а, вибухового пристрою не виявлено.
Зазначається, що у зв’язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ “ПриватБанку” у Львові, їх перевірка не здійснювалася.
Окрім того, проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.
Доповнення
Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадало, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.