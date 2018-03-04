Во Львове националисты провели марш памяти Шухевича

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58034 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69238 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72151 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105643 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99526 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104275 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111272 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Во Львове националисты провели марш памяти Шухевича

Во Львове националисты провели марш памяти Шухевича

Киев  •  УНН

 • 22688 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня в центре Львова участники националистических организаций провели мероприятие "Помни Героев" в честь командира УПА Романа Шухевича. Об этом сообщил корреспондент УНН  во Львове.

Сбор участников состоялся возле городской Ратуши, после активисты решили к памятнику Жертвам коммунистических преступлений на ул. С. Бандеры.

Также возле памятника Бандеры состоялось вече.

Напомним, Служба безопасности Украины по случаю 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича обнародовала семь документов , посвященных его жизни и деятельности. Большинство из них неизвестны не только широкой общественности, но и исследователям освободительного движения.

Справка: Роман Шухавич - украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны украинцев украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950).

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