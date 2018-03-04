Во Львове националисты провели марш памяти Шухевича
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня в центре Львова участники националистических организаций провели мероприятие "Помни Героев" в честь командира УПА Романа Шухевича. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Сбор участников состоялся возле городской Ратуши, после активисты решили к памятнику Жертвам коммунистических преступлений на ул. С. Бандеры.
Также возле памятника Бандеры состоялось вече.
Напомним, Служба безопасности Украины по случаю 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича обнародовала семь документов , посвященных его жизни и деятельности. Большинство из них неизвестны не только широкой общественности, но и исследователям освободительного движения.
Справка: Роман Шухавич - украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны украинцев украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950).