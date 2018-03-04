У Львові націоналісти провели марш пам'яті Шухевича
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні у центрі Львова учасники націоналістичних організацій провели захід “Пам’ятай Героїв” на честь командира УПА Романа Шухевича. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Збір учасників відбувся біля міської Ратуші, опісля активісти вирішили до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів на вул. С.Бандери.
Також біля пам’ятника Бандери відбулось віче.
Нагадаємо, Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності. Більшість з них невідомі не лише широкому загалу, а й дослідникам визвольного руху.
Довідка: Роман Шухавич — український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Командир з боку українців українського військового підрозділу “Нахтігаль” в складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942). Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради (1943–1950).