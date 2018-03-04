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У Львові націоналісти провели марш пам'яті Шухевича

У Львові націоналісти провели марш пам'яті Шухевича

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні у центрі Львова учасники націоналістичних організацій провели захід “Пам’ятай Героїв” на честь командира УПА Романа Шухевича. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

Збір учасників відбувся біля міської Ратуші, опісля активісти вирішили до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів на вул. С.Бандери.

Також біля пам’ятника Бандери відбулось віче.

Нагадаємо, Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності. Більшість з них невідомі не лише широкому загалу, а й дослідникам визвольного руху.

Довідка: Роман Шухавич — український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Командир з боку українців українського військового підрозділу “Нахтігаль” в складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942). Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради (1943–1950).

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