Во Львове на пешеходном переходе водитель насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 июня. УНН. Во Львове на улице Городоцкой автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом УНН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
"Автомобиль в пределах пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, возрастом около 60 лет. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются", - сообщили в департаменте.
Напомним, в Херсонской области автомобиль вылетел на остановку и насмерть сбил двух человек.
Ранее УНН сообщал, что молодой человек попал под грузовой поезд во Львове, в результате чего погиб.