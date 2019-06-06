На Херсонщині автомобіль вилетів на зупинку та на смерть збив двох людей

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КИЇВ. 6 червня. УНН. В Херсонській області, поблизу села Миколаївка, внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули брат і сестра, другого брата госпіталізували, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію Херсонської області.

"Пригода трапилась близько 8-ої години ранку. Поліцейські встановили, що зіткнення відбулось між автомобілями Volkswagen Passat B6 та "ВАЗ 2106" після чого іномарка виїхала на узбіччя, де знаходилась зупинка громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника відділу слідчого управління обласного главку Дмитра Думанського, постраждала родина місцевих жителів. Від отриманих травм помер 36-річний чоловік, під час надання медичної допомоги померла його 29-річна сестра. Їхнього 35-річного брата госпіталізували в Генічеську районну лікарню.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Винуватець пригоди буде затриманий, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, водієві маршрутки, який у Боярці Київської області спричинив масштабну ДТП, повідомлено про підозру.

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