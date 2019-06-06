На Херсонщині автомобіль вилетів на зупинку та на смерть збив двох людей

"Пригода трапилась близько 8-ої години ранку. Поліцейські встановили, що зіткнення відбулось між автомобілями Volkswagen Passat B6 та "ВАЗ 2106" після чого іномарка виїхала на узбіччя, де знаходилась зупинка громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.



За словами начальника відділу слідчого управління обласного главку Дмитра Думанського, постраждала родина місцевих жителів. Від отриманих травм помер 36-річний чоловік, під час надання медичної допомоги померла його 29-річна сестра. Їхнього 35-річного брата госпіталізували в Генічеську районну лікарню.



"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Винуватець пригоди буде затриманий, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, водієві маршрутки, який у Боярці Київської області спричинив масштабну ДТП, повідомлено про підозру.