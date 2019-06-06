В Херсонской области автомобиль вылетел на остановку и насмерть сбил двух человек

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 44125 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108441 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135929 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143859 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129888 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130039 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 153338 просмотра

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В Херсонской области автомобиль вылетел на остановку и насмерть сбил двух человек

В Херсонской области автомобиль вылетел на остановку и насмерть сбил двух человек

Киев  •  УНН

 • 13306 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Херсонской области, вблизи села Николаевка, в результате столкновения двух автомобилей погибли брат и сестра, второго брата госпитализировали, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Херсонской области.

"Происшествие произошло около восьмого утра. Полицейские установили, что столкновение произошло между автомобилями Volkswagen Passat B6 и "ВАЗ 2106" после чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела следственного управления областного главка Дмитрия Думанского, пострадала семья местных жителей. От полученных травм скончался 36-летний мужчина, во время оказания медицинской помощи умерла его 29-летняя сестра. Их 35-летнего брата госпитализировали в Геническую районную больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Виновник происшествия будет задержан, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, водителю маршрутки, который в Боярке Киевской области вызвал масштабное ДТП, сообщено о подозрении.

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