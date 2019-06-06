В Херсонской области автомобиль вылетел на остановку и насмерть сбил двух человек

"Происшествие произошло около восьмого утра. Полицейские установили, что столкновение произошло между автомобилями Volkswagen Passat B6 и "ВАЗ 2106" после чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта", - говорится в сообщении.



По словам начальника отдела следственного управления областного главка Дмитрия Думанского, пострадала семья местных жителей. От полученных травм скончался 36-летний мужчина, во время оказания медицинской помощи умерла его 29-летняя сестра. Их 35-летнего брата госпитализировали в Геническую районную больницу.



"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Виновник происшествия будет задержан, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - говорится в сообщении.



Напомним, водителю маршрутки, который в Боярке Киевской области вызвал масштабное ДТП, сообщено о подозрении.