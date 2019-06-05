ДТП із маршрутками під Києвом: одному водію повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Водієві маршрутки, який у Боярці Київської області спричинив масштабну ДТП, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
"Водієві маршрутки, який в місті Боярка спричинив масштабну ДТП, повідомлено про підозру за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху – ред.)", - йдеться в повідомленні.
Також, встановлено, що підозрюваний 4 червня, керуючи маршрутним службовим автомобілем марки Мercedes, проявив неуважність під час керування транспортним засобом, ігноруючи вимоги дорожнього знаку "Дати дорогу", виїхав з другорядної дороги на головну дорогу та допустив зіткнення з автомобілем марки Skoda. Внаслідок зіткнення автомобілі стали некерованими, допустили виїзд на смугу руху, де зіштовхнулися з іншим автобусом.
Нагадаємо, у місті Боярка Київської області зіткнулися дві маршрутки та легковик, внаслідок чого було госпіталізовано 15 осіб.
Як повідомляв УНН, водія маршрутного таксі, якого підозрюють у вчиненні ДТП за участю двох маршруток і легковика у Боярці Київської області, перевірять на стан алкогольного сп’яніння.