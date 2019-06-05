ДТП с маршрутками под Киевом: одному водителю сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Водителю маршрутки, который в Боярке Киевской области спровоцировал масштабное ДТП, сообщено о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"Водителю маршрутки, в городе Боярка спровоцировавшему масштабное ДТП, сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения - ред.)", - говорится в сообщении.
Также установлено, что подозреваемый 4 июня, управляя маршрутным служебным автомобилем марки Мercedes, проявил невнимательность во время управления транспортным средством, игнорируя требования дорожного знака "Уступить дорогу", выехал со второстепенной дороги на главную дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки Skoda. В результате столкновения автомобили стали неуправляемыми, допустили выезд на полосу движения, где столкнулись с другим автобусом.
Напомним, в городе Боярка Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка, в результате чего было госпитализировано 15 человек.
Как сообщал УНН, водителя маршрутного такси, подозреваемого в совершении ДТП с участием двух маршруток и легковушки в Боярке Киевской области, проверят на состояние алкогольного опьянения.