У Львові на пішохідному переході водій збив чоловіка на смерть
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 червня. УНН. У Львові на вулиці Городоцькій автомобіль насмерть збив пішохода. Про це УНН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
"Автомобіль в межах пішохідного переходу скоїв наїзд на пішохода, віком близько 60 років. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події. Обставини події та особа загиблого встановлюються", – повідомили у департаменті.
Нагадаємо, на Херсонщині автомобіль вилетів на зупинку та на смерть збив двох людей.
Раніше УНН повідомляв, що молодий чоловік потрапив під вантажний потяг у Львові, в результаті чого загинув.