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У Львові на пішохідному переході водій збив чоловіка на смерть

У Львові на пішохідному переході водій збив чоловіка на смерть

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 червня. УНН. У Львові на вулиці Городоцькій автомобіль насмерть збив пішохода. Про це УНН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

"Автомобіль в межах пішохідного переходу скоїв наїзд на пішохода, віком близько 60 років. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події. Обставини події та особа загиблого встановлюються", – повідомили у департаменті.

Нагадаємо, на Херсонщині автомобіль вилетів на зупинку та на смерть збив двох людей.

Раніше УНН повідомляв, що молодий чоловік потрапив під вантажний потяг у Львові, в результаті чого загинув.

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