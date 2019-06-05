Вантажний потяг на смерть збив молодого львів’янина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 червня. УНН. Молодий чоловік потрапив під вантажний потяг у Львові, в результаті чого загинув. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській облсті, передає УНН.
Так, сьогодні близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Княгині Ольги у Львові чоловік потрапив під потяг.
"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що від отриманих травм внаслідок наїзду вантажного потяга помер львів’янин 1995 року народження", - повідомили у поліції.
Нині правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Кіровоградській області встановлюють особу чоловіка, який потрапив під потяг.