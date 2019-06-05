Грузовой поезд насмерть сбил молодого львовянина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 июня. УНН. Молодой человек попал под грузовой поезд во Львове, в результате чего погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской облсти, передает УНН.
Так, сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Княгини Ольги во Львове мужчина попал под поезд.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что от полученных травм в результате наезда грузового поезда погиб львовянин 1995 года рождения", - сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Кировоградской области устанавливают личность мужчины, который попал под поезд.