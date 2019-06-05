Чоловік загинув під колесами поїзда на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 червня. УНН. У Кіровоградській області встановлюють особу чоловіка, який потрапив під потяг вчора, 4 червня, близько 17:00. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ НП в області Віталіна Бевзенко.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що на території Долинського району на залізничному полотні виявили тіло людини. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік загинув від травм, які отримав, потрапивши під потяг", – прокоментувала Бевзенко.
Особу потерпілого нині встановлюють. За даними поліції, це чоловік віком близько 50 років.
Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ч.3 ст.276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).
Нагадаємо, у Миколаївській області 51-річний місцевий мешканець кинувся під потяг.