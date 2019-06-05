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Мужчина погиб под колесами поезда в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 9668 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 июня. УНН. В Кировоградской области устанавливают личность мужчины, попавшего под поезд вчера, 4 июня, около 17:00. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.

"В полицию поступило сообщение о том, что на территории Долинского района на железнодорожном полотне обнаружили тело человека. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина погиб от травм, которые получил, попав под поезд", - прокомментировала Бевзенко.

Личность потерпевшего в настоящее время устанавливается. По данным полиции, это мужчина в возрасте около 50 лет.

Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ч.3 ст.276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Напомним, в Николаевской области 51-лежтний местный итель бросился под поезд.

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