Чоловік кинувся під потяг у Миколаївській області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Миколаївській області 51-річний місцевий мешканець кинувся під потяг. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
“Подія сталась близько 14:00 26 травня. До Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового залізничного вокзалу про те, що на залізничному переїзді 135 км перегону Кінецьпіль — Первомайськ виявлено тіло чоловіка, якого переїхав потяг”, — йдеться у повідомленні.
Поліцією встановлено, загиблим виявився 51-річний місцевий мешканець, який, за попередніми даними, мав розлади психіки.
Чоловік підійшов впритул до колій та, помітивши наближення потяга, раптово кинувся на рейки.
Машиніст намагався зупинити потяг, застосувавши екстрене гальмування, проте врятувати життя самогубці не вдалося. Потяг не встиг зупинитись та збив його. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей”.
Триває слідство.
Нагадаємо, 23 травня у смт Олександрівка місцевий житель 1983 року народження потрапив під потяг.