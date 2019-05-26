Мужчина бросился под поезд в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Николаевской области 51-летний местный житель бросился под поезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Происшествие случилось около 14:00 26 мая. В Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурного железнодорожного вокзала о том, что на железнодорожном переезде 135 км перегона Конецполь - Первомайск обнаружено тело мужчины, которого переехал поезд", - говорится в сообщении.
Полицией установлено, погибшим оказался 51-летний местный житель, который, по предварительным данным, имел расстройства психики.
Мужчина подошел вплотную к рельсам и, заметив приближение поезда, внезапно бросился на рельсы.
Машинист пытался остановить поезд, применив экстренное торможение, однако спасти жизнь самоубийце не удалось. Поезд не успел остановиться и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей".
Продолжается следствие.
Напомним, 23 мая в пгт Александровка местный житель 1983 года рождения попал под поезд.