На Кіровоградщині чоловік загинув під колесами потягу

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 травня. УНН. 23 травня у смт Олександрівка місцевий житель 1983 року народження потрапив під потяг. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.

"За попередніми даними, подія сталася близько другої години ночі. Чоловік потрапив під потяг й отримав тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям", – сказала речниця Віталіна Бевзенко.

Потерпілого знайшли місцеві жителі близько 05:00 поблизу залізничного полотна. Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

Раніше УНН повідомляв, що на Одещині потяг на смерть збив 62-річного пастуха.

Нагадаємо, у московському метро внаслідок аварії відразу три поїзди застрягли у тунелі.

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