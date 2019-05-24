На Кіровоградщині чоловік загинув під колесами потягу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 травня. УНН. 23 травня у смт Олександрівка місцевий житель 1983 року народження потрапив під потяг. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
"За попередніми даними, подія сталася близько другої години ночі. Чоловік потрапив під потяг й отримав тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям", – сказала речниця Віталіна Бевзенко.
Потерпілого знайшли місцеві жителі близько 05:00 поблизу залізничного полотна. Обставини пригоди з’ясовують слідчі.
Раніше УНН повідомляв, що на Одещині потяг на смерть збив 62-річного пастуха.
Нагадаємо, у московському метро внаслідок аварії відразу три поїзди застрягли у тунелі.